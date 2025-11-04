(Arinalva Borges)\nO futuro da contabilidade foi o foco central da XVI Convenção de Contabilidade de Goiás, que reuniu nos dias 30 e 31 de outubro, em Goiânia, profissionais, estudantes e especialistas para debater o tema “Da transformação digital à sustentabilidade: o contador como agente de mudança no mundo de amanhã”. Promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade de Goiás (CRCGO), o encontro consolidou-se como o maior evento contábil do estado, reunindo mais de 350 participantes em torno de discussões sobre governança, ESG e os impactos da reforma tributária.\nDurante o evento, a presidente do CRCGO, Sucena Hummel, destacou que o evento reflete o compromisso da instituição com a educação continuada e a capacitação da classe contábil diante das transformações do mercado. “A nossa 16ª Convenção representa o compromisso com a educação continuada, o compromisso de trazer as novidades do mercado e preparar os profissionais e toda a sociedade para essas grandes mudanças, principalmente no quesito da sustentabilidade e agora com a reforma tributária”, afirmou.