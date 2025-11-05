(Fábio Lima)\nO Centro de Convenções de Goiânia foi o epicentro dos debates sobre o futuro dos negócios coletivos ao sediar, entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro, a segunda edição do CoopsParty Summit 2025. O evento, considerado o maior de inovação do cooperativismo no Brasil, encerrou suas atividades consolidando-se como um sucesso de público e conteúdo, superando a marca de participantes registrada na primeira edição. Integrado à Feira da Indústria, Comércio, Habitação, Serviços, Empreendedorismo e Cooperativismo de Goiás (FIC Goiás), o CoopsParty foi promovido pelo Sistema OCB/GO com um objetivo claro, resumido no tema central: “Inovar é cooperar com o futuro”.\nDurante o evento, o presidente do Sistema OCB/GO, Luís Alberto Pereira, destacou que a cooperação é o caminho para um desenvolvimento mais justo. “O CoopsParty vem trazer um conteúdo de inovação e cooperativismo para a FIC Goiás 2025. A inovação antecipa as necessidades e o cooperativismo constrói um futuro melhor e mais coletivo”, afirmou.