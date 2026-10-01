(Priscilla Marques)\nQuem chega a uma unidade do Sesc durante a Copa Sesc encontra um movimento diferente. Tem atleta se preparando para entrar em quadra, técnico orientando a equipe, família procurando um lugar na arquibancada, criança esperando a hora de jogar e gente trabalhando para que cada detalhe esteja pronto antes mesmo de o juiz apitar. Desde 13 de setembro, quando começou oficialmente a 40ª edição da competição, esse cenário se repete em diferentes espaços de Goiás, reunindo esporte, lazer, convivência e histórias que, em muitos casos, começaram há décadas.\nConsiderada uma das principais iniciativas esportivas do Sesc Goiás, a Copa chega aos 40 anos com uma programação que reúne 16 modalidades, além de duas exclusivas para alunos do Sesc Cidadania, em Goiânia, Anápolis, Caldas Novas, Jataí e Itumbiara. Futsal, voleibol, natação, futebol society, beach tennis, futevôlei, corrida de rua, badminton, judô, karatê, xadrez, basquete e e-sports estão entre as atividades que movimentam a edição de 2026, que segue até 24 de outubro.