(Adobe Stock)\nGoiânia tem um encontro marcado. No dia 7 de junho, o Parque Areião vira palco da primeira edição da Corrida Sicoob na capital goiana, mais um reflexo do crescimento das corridas de rua no Brasil; movimento que já faz parte do cotidiano de milhares de goianienses.\nNão é exagero: apenas em 2025, o número de corridas de rua oficiais realizadas no país cresceu 85%, saltando de mais de 2.800 para quase 5.300, de acordo com levantamento da Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor (ABRACEO).\nJá aqui, segundo dados do TGI BR 2025, quase 30% da população de Goiânia pratica caminhada ou corrida regularmente. São mais de 520 mil pessoas com o hábito de calçar o tênis e sair – um cenário que mostra como a cultura do esporte ao ar livre está enraizada na cidade e revela o terreno fértil em que a Corrida Sicoob chega para os goianos.