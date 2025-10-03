Unidade 1 – Av. Paranaíba – Centro (Divulgação)\nHá 15 anos, nascia em Goiânia um projeto com um propósito muito claro: transformar a experiência em medicina diagnóstica por imagem. Assim surgiu o CRD, em outubro de 2010, com uma proposta inovadora de oferecer exames com tecnologia de ponta, 24h, aliados a um atendimento humanizado, próximo e acolhedor.\nDesde então, o crescimento foi constante. Hoje, o CRD é referência em diagnóstico por imagem em Goiás e no Brasil, atendendo mais de mil pacientes por dia, com funcionamento 24 horas e estrutura de alta complexidade. São cinco aparelhos de Ressonância Magnética (incluindo 3 Tesla), duas Tomografias Computadorizadas (uma de 128 cortes), mais de 10 equipamentos de Ultrassonografia, além de exames especializados como tomografia odontológica, biópsias e exames cardiológicos. Tudo isso operando com excelência e segurança, todos os dias da semana.