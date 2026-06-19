Mais de 200 colaboradores reunidos em um só propósito. (Divulgação: CRD)\nO Grupo CRD realizou, no dia 30 de maio, a 6ª edição do CRDay, voltado ao fortalecimento da cultura organizacional, integração das equipes e compartilhamento de conhecimento. Com o tema “Cultura Organizacional, Cooperação e Engajamento”, o encontro reuniu mais de 200 colaboradores de diferentes áreas e unidades do grupo empresarial. O CRD tem atuação nacional no segmento de saúde e está presente em diversos estados brasileiros, com dezenas de unidades em operação e mais de 400 médicos atuando em sua rede. Seu volume de exames já passou de 2 milhões por ano.\nA programação contou com a participação do CEO Dr. Renato Daher que também é médico radiologista, apresentando um panorama da evolução da empresa, seus resultados e perspectivas para os próximos anos.