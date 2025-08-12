(Divulgação/ Para Sempre Meio Ambiente 2)\nAs crianças de Senador Canedo recebem, de 4 a 8 de agosto, apresentações da peça teatral infantil “Para Sempre Meio Ambiente 2”, que também conta com a realização de oficinas de arte cênicas.\nAs apresentações serão gratuitas, abertas ao público infantil e realizadas com o objetivo de contribuir para a humanização, imaginação e socialização das crianças, além de despertar a consciência ambiental e a prática da reciclagem desde a infância.\nO projeto também conta com oficinas de artes cênicas de iniciação teatral que serão realizadas após as apresentações, para um público de 40 crianças, com duração de 60 minutos, com objetivo de estimular a cooperação, o trabalho em equipe e aprimorar competências para a tomada de decisão, ensinando técnicas de expressão corporal, desenvolvendo coordenação motora, concentração e criatividade.