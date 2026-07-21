(Divulgação: Shopping Cerrado)\nDurante as férias, muitos pais têm a mesma sensação: as crianças parecem simplesmente não cansar. A impressão, no entanto, tem fundamento científico. Um estudo publicado na revista Frontiers in Physiology apontou que crianças apresentam um metabolismo muscular capaz de sustentar atividades intensas com menor fadiga do que adultos, além de uma recuperação mais rápida após esforços físicos. Embora não tenham o condicionamento de atletas profissionais, os pequenos demonstram grande resistência em atividades curtas e intensas, graças à forma como seus músculos utilizam energia. É como se o organismo infantil tivesse sido projetado para explorar, correr, brincar e descobrir o mundo o tempo todo.\nSe toda essa disposição pode representar um desafio dentro de casa, durante o período de férias ela também se transforma em uma oportunidade. Encontrar espaços onde as crianças possam brincar, aprender e gastar energia de forma divertida faz diferença tanto para o desenvolvimento infantil quanto para a rotina das famílias. Pensando nisso, o Shopping Cerrado, em Goiânia, tem investido em uma programação especial para o período de recesso escolar. Desde o início de julho, o centro de compras recebe atividades que unem entretenimento, criatividade e experiências interativas, além das atrações fixas de lazer disponíveis durante todo o ano.