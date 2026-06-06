(Adobe Stock)\n1) Me casei e construímos no terreno da minha sogra, agora meu esposo faleceu, como fica o meu direito sobre a construção?\nDe acordo com a legislação brasileira há presunção de que a construção pertence ao proprietário do solo, conforme artigo 1.253 do Código Civil de 2002. Todavia, havendo comprovação de que a construção foi realizada por terceiro de boa-fé é possível pleitear a indenização, conforme dispõe o artigo 1.255 do Código Civil de 2002.\n2) Nos casamos em regime de comunhão parcial de bens e adquirimos alguns imóveis e agora alteramos o regime de bens do casamento para separação total. Posso transferir a minha parte dos bens para minha esposa?\nNão. Havendo alteração do regime de bens do casamento, os bens adquiridos antes da alteração são regidos pelo regime de bens anterior, sendo necessária a partilha desses bens, para que seja possível a transferência entre os cônjuges.