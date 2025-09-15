(Adobestock)\nAntes de liderar equipes que desenvolvem algoritmos para uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, Luís Augusto Lucas de Melo conhecia um outro tipo de calor: o de uma cozinha profissional. Goiano de Crixás, "menino de apartamento criado no bosque" em Goiânia, ele quase trocou a engenharia pela gastronomia na França. Hoje, como head de Inteligência Artificial e Dados do iFood, ele une esses dois mundos. Luís não cria pratos, mas tempera o ecossistema do delivery com a precisão da Inteligência Artificial (IA), desenvolvendo soluções que entendem as dores de quem está na linha de frente: o dono do restaurante.\n"Por eu gostar muito de gastronomia, de entender o que é a vida de um chefe atrás da bancada, saber o que é uma impressora quebrar, o funcionário faltar ou o fornecedor não entregar. Quando estou pensando em tecnologia, é muito numa visão de simplificar o dia a dia dele", explica o head.