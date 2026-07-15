(Divulgação / Shopping Cerrado)\nEntre brincadeiras e passeios, o cinema continua sendo um dos programas favoritos de crianças, jovens e adultos. Das animações encantadoras às aventuras surpreendentes, não faltam opções que, além de entreter, trazem mensagens inspiradoras e lições sobre coragem, empatia e união. Em julho, mês das férias escolares, as salas de cinema se tornam o cenário ideal para reunir a família e aproveitar uma temporada repleta de grandes produções. Enquanto despertam a nostalgia dos adultos, os filmes também ajudam a criar memórias inesquecíveis para os pequenos.\nNesse clima de diversão, o Shopping Cerrado se consolida como um dos principais destinos de lazer e entretenimento de Goiânia. Localizado no Setor Aeroviário, o centro de compras reúne atrações para todas as idades em um só lugar. Cada visitante pode montar a própria programação, inclusive assistir a um filme acompanhado de uma boa pipoca. O shopping abriga uma unidade da Cinépolis, maior operadora de cinemas da América Latina, que neste mês exibe clássicos e lançamentos voltados ao público infantojuvenil.