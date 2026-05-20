(Foto: Fábio Lima)\nEmpreender deixou de ser apenas uma alternativa profissional para muitas mulheres brasileiras. Em um cenário marcado por transformações no mercado de trabalho, mudanças de comportamento e busca crescente por autonomia financeira, abrir o próprio negócio passou a representar também independência, reconstrução de trajetórias e liberdade para redesenhar a própria vida. Os números ajudam a dimensionar esse movimento. Segundo dados do Sebrae, as mulheres já representam cerca de 34% dos donos de negócios no Brasil, somando mais de 10 milhões de empreendedoras em atividade no país. Em muitos casos, elas comandam empresas ao mesmo tempo em que acumulam jornadas relacionadas à maternidade, aos cuidados familiares e à gestão da vida doméstica, uma realidade que faz do empreendedorismo feminino um território atravessado por desafios muito particulares.