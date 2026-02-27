(Fábio Lima)\nCom o objetivo de elevar Goiás como polo de inovação tecnológica no setor produtivo, o AgroStartup Summit 2026 marcou, no último sábado, 21, o lançamento do novo edital do Desafio AgroStartup. A iniciativa vai selecionar 12 startups que receberão uma subvenção econômica de R$ 60 mil cada, totalizando um investimento de R$ 720 mil, com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg)\nO evento realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar Goiás) e pelo Sebrae Goiás, reuniu em Goiânia mais de 500 jovens, produtores rurais e lideranças do setor. Sob o tema “Inovar para Cuidar”, o Summit propôs uma abordagem integrada que une tecnologia e gestão à responsabilidade com a saúde no campo em três dimensões: mental, animal e vegetal.\nO encontro celebrou ainda uma década de história do Desafio AgroStartup, projeto que se consolidou como uma das principais plataformas de estímulo ao empreendedorismo rural no Estado, conectando jovens talentos às demandas reais do produtor.