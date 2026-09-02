(Fábio Lima)\nCerca de 5 mil pessoas passaram pelo Jardim Botânico de Goiânia, no último sábado (29/08), para participar de uma manhã em que a cooperação deixou de ser apenas um conceito e ganhou forma em serviços gratuitos, atividades educativas, ações de saúde, sustentabilidade e lazer. Realizado pelo Sistema OCB/GO e 29 cooperativas parceiras, o Dia de Cooperar - Dia C Goiás 2026 chegou à 13ª edição com uma proposta que vai além da celebração: aproximar o cooperativismo da população e mostrar, na prática, como a união pode produzir benefícios para toda a comunidade.\nForam oferecidos atendimentos e orientações de saúde, aferição de pressão, teste de glicemia, avaliação nutricional, cuidados com a saúde bucal, testes de acuidade visual, auriculoterapia, orientações sobre infecções sexualmente transmissíveis, além de ações de doação de sangue e cadastro de doadores de medula óssea. Também houve distribuição de alimentos, roupas, fraldas e agasalhos, orientações sobre serviços de assistência social e atividades de educação financeira, empreendedorismo e qualificação profissional.