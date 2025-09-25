(Fábio Lima)\nUma nova escola inaugurada no interior, o recapeamento de uma avenida movimentada na capital, o funcionamento de um hospital público. Cenas do cotidiano que, para a maioria dos cidadãos, surgem como resultado natural da gestão pública. Mas por trás de cada serviço entregue à população, existe uma engrenagem complexa e silenciosa, movida por profissionais cujo trabalho raramente ocupa os holofotes: os auditores fiscais da Receita Estadual.\nEles são os responsáveis por garantir que os recursos que sustentam a máquina pública cheguem efetivamente aos cofres do Estado. Um trabalho que vai muito além de analisar planilhas e fiscalizar notas. Trata-se de uma atuação estratégica que, em Goiás, foi responsável pela arrecadação de mais de R$ 40 bilhões em ICMS no último ano, segundo dados do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). Esse montante é o que financia a segurança, a saúde, a educação e toda a infraestrutura que serve aos goianos. Em contrapartida, a sonegação fiscal ainda drena bilhões que poderiam ser investidos em melhorias sociais, tornando o trabalho desses profissionais uma batalha diária pela justiça tributária.