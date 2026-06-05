(Divulgação: Araguaia Shopping)\nEntre trocas de presentes, rosas vermelhas e jantares românticos, o Dia dos Namorados é a data perfeita para celebrar a união dos casais apaixonados. Para quem está em um relacionamento, porém, também é um momento cercado de expectativas na hora de escolher e receber um presente capaz de transmitir carinho e afeto. De acordo com a pesquisa Globo Ads Insights "Dia dos Namorados 2026", mais de 70% dos entrevistados acreditam que a data é uma ocasião para fortalecer o relacionamento, enquanto 79% veem nos presentes uma forma de demonstrar amor e consideração pela pessoa amada. Mas, diante de tantas opções disponíveis, escolher o presente ideal nem sempre é uma tarefa simples.\nCelebrando 25 anos de funcionamento em Goiânia, o Araguaia Shopping transforma a experiência de comprar o presente para a pessoa amada neste Dia dos Namorados com uma campanha especial de compre e ganhe. A cada R$ 400 em compras, o cliente ganha um copo térmico em inox e, a cada R$ 800 em compras, pode resgatar dois copos.