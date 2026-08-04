(Divulgação / Araguaia Shopping)\nCom a chegada do Dia dos Pais, começa também a busca pelo presente ideal. Mas, nos últimos anos, a data tem ganhado um significado que vai além da troca de lembranças. Cada vez mais, famílias têm aproveitado a ocasião para desacelerar a rotina e compartilhar experiências, transformando um almoço, um passeio ou até mesmo a escolha do presente em momentos de convivência. É justamente essa proposta que inspira a campanha de Dia dos Pais do Araguaia Shopping. Neste ano, o empreendimento convida os clientes a viverem a data de forma completa, reunindo em um só lugar opções para presentear, renovar o visual, aproveitar a gastronomia e criar novas memórias ao lado da família.\nEssa valorização do tempo em família acompanha uma mudança observada na forma como muitos homens vivem a paternidade. Se antes a figura paterna era frequentemente associada apenas ao papel de provedor, hoje é cada vez mais comum ver pais participando de forma mais próxima da rotina dos filhos, acompanhando descobertas, incentivando interesses e compartilhando momentos que ajudam a fortalecer os vínculos familiares. Esse envolvimento é conhecido como paternidade ativa. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a participação dos pais no cotidiano contribui para o desenvolvimento, a proteção e o bem-estar das crianças. Mais do que estar presente em datas especiais, a ideia é construir relações por meio da convivência diária, do diálogo e do cuidado, respeitando a realidade de cada família.