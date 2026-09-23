(Foto: Consciente Construtora e Incorporadora)\nEm um empreendimento residencial de luxo, alguns atributos são percebidos imediatamente: arquitetura, dimensões dos ambientes, paisagismo e áreas de lazer. Outros revelam sua importância principalmente com o passar do tempo. São escolhas relacionadas à circulação, infraestrutura, flexibilidade e características construtivas que ajudam a determinar como o edifício responderá às necessidades dos moradores durante anos.\nÉ nessa perspectiva que a Consciente Construtora e Incorporadora vem trabalhando o chamado Padrão Consciente, conjunto de soluções que busca levar para os empreendimentos aspectos relacionados não somente à estética, mas também ao uso cotidiano dos espaços.\nNo Le Blu Consciente, empreendimento localizado na Rua 148, no setor Marista, esse conceito aparece em diferentes escalas. O projeto contará com dois elevadores de serviço, além de elevador privativo, e prevê uma vaga verde por apartamento, incorporando ao edifício uma demanda relacionada ao avanço da mobilidade elétrica.