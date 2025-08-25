(Divulgação/Reprodução)\nEla é essencial para a saúde, higiene, alimentos e muitas outras atividades humanas. Porém, mesmo sendo um recurso natural e vital para nossa vida diária, a água potável disponível ainda enfrenta um grande vilão: o desperdício.\nO desperdício de água é um sério problema ambiental, e ele está relacionado ao uso exagerado e desregulado da água em nosso dia a dia. As consequências diretas do desperdício gera desabastecimento de bairros, municípios e o aumento frequente no bolso dos brasileiros.\nUm estudo da Agência Nacional de Águas e Saneamento, identificou vulnerabilidade hídrica no Centro-Oeste, especialmente em cidades de rápido crescimento populacional, como Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis. A pressão maior ocorre sobre mananciais como o Rio Meia Ponte (que abastece cerca de 1,3 milhão de pessoas na Região Metropolitana de Goiânia).