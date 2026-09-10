(Divulgação/ Óticas Gassi)\nComprar um par de óculos já foi, para muita gente, sinônimo de tempo. Escolher a armação, fazer o pedido, esperar o laboratório e voltar à loja para finalmente buscar o produto fazia parte de um processo que podia se estender por dias. Em um momento em que o consumidor está cada vez menos disposto a esperar e mais atento à experiência que recebe, essa lógica começa a mudar. Uma pesquisa da CX Trends, realizada pela Octadesk em parceria com a Opinion Box, mostra que 58% dos consumidores já deixaram de comprar de uma empresa depois de uma experiência negativa. Entre os principais motivos estão justamente problemas relacionados à entrega e à qualidade do produto ou serviço.\nA mudança não está apenas na velocidade. A experiência também passou a fazer parte da decisão de compra. Pesquisa da PwC mostra que 92% dos consumidores do chamado “mercado da maioria” pretendem priorizar marcas e lojas que ofereçam uma experiência de compra agradável, enquanto 90% valorizam empresas que proporcionem praticidade na hora de receber ou levar a compra. É nesse cenário que as lojas físicas começam a assumir um papel diferente. Em vez de serem apenas o lugar onde a compra acontece, passam a funcionar como espaços pensados para tornar a jornada mais simples e, por que não, mais confortável.