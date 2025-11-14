(Fábio Lima)\nNo Brasil contemporâneo, comprar um carro vai além de ter um meio de transporte: é um reflexo de aspirações pessoais e realidades econômicas. Segundo a Webmotors, 68% dos brasileiros pretendem comprar ou trocar de carro em 2025, e a forte preferência por SUVs mostra como o consumidor nacional valoriza versatilidade e presença. Para muitos, o carro ideal combina economia, tecnologia, segurança e um apelo visual moderno, não à toa, modelos como o WR-V 2026 ganham destaque por aliar multifuncionalidade, garantia estendida e design repaginado. O carro está de volta ao mercado brasileiro com uma proposta clara: atender quem busca um carro versátil, preparado tanto para o trânsito urbano quanto para viagens.\nO modelo 2026 chega com design totalmente renovado e combina conforto, segurança e multifuncionalidade, elementos que reforçam a nova etapa da Honda entre os SUVs de entrada. Depois de quatro anos fora da linha de produção, o retorno acontece em duas versões, EX e EXL. O lançamento oficial ocorreu na última quarta-feira, 12, nas concessionárias Haikar em Goiânia e Aparecida de Goiânia e Rio Verde, com uma experiência imersiva nas tecnologias e nos diferenciais do modelo.