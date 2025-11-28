(Fábio Lima)\nA tecnologia simplificou tarefas do dia a dia, como escolher o que assistir ou pagar uma conta sem filas e burocracia. Seguindo essa tendência de autonomia, um modelo inédito no país de geração própria de energia solar propõe que o consumidor instale o seu próprio sistema: um kit "Plug & Play" que pode ser conectado diretamente na tomada.\nSegundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), a energia solar representa atualmente a segunda maior fonte de energia do país, correspondendo a 22,2% de toda a capacidade instalada da matriz elétrica. Apesar do crescimento dessa fonte renovável, a instalação convencional inclui processos custosos, exigindo um projeto que envolve a preparação do local, a montagem de estrutura e a supervisão de profissionais qualificados.