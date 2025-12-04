(Fábio Lima)\nA Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Goiânia transformou a noite de 1º de dezembro em uma celebração do empreendedorismo e da excelência com a realização da 52ª edição do Troféu Destaque CDL Goiânia. Mais que uma simples cerimônia, o evento consolidou-se como um termômetro da vitalidade econômica da capital, honrando personalidades, empresas e iniciativas que dedicam seu esforço para impulsionar o comércio, os serviços e a inovação local.\nGoiânia, como capital pulsante, depende intrinsecamente do dinamismo de seu setor produtivo. Empresas e iniciativas que investem em modernização e em novos modelos de negócio não apenas geram empregos, mas também criam um ambiente econômico resiliente e atrativo. “A CDL tem sido uma parceira permanente do setor, oferecendo suporte, promovendo diálogo e criando oportunidades reais de crescimento”, enfatiza o presidente da CDL Goiânia, Geovar Pereira, destacando o papel contínuo da entidade nesse suporte.