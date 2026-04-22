(Adobe Stock)\nHá um movimento em curso em Goiás que não se revela apenas nos números da economia, mas nas trajetórias individuais de mulheres que transformam necessidade em estratégia e talento em fonte de renda. Cada vez mais presentes à frente de negócios, elas têm ampliado sua participação no mercado e redesenhado o papel do empreendedorismo feminino no estado. Esse avanço, no entanto, não é linear. Ele carrega desafios persistentes, que vão do acesso ao crédito à gestão financeira, passando pela dificuldade de conciliar múltiplas jornadas e pela busca por reconhecimento em mercados cada vez mais competitivos.\nAinda assim, o cenário aponta para uma mudança consistente de perfil: empreender deixou de ser apenas uma alternativa emergencial e passou a se consolidar como escolha estratégica. "O empreendedorismo feminino em Goiás vive um momento de expansão consistente e amadurecimento estratégico. Já não se trata apenas de inserção no mercado, mas de consolidação de protagonismo econômico e social”, afirma Camila Moreira, gerente da Unidade de Atendimento e Desenvolvimento Regional do Sebrae Goiás.