(Foto: Adobe Stock)\nO paciente que entra em um consultório ou em uma unidade de saúde não tem como saber, naquele momento, quanto da formação daquele médico foi efetivamente consolidada durante os seis anos de graduação. É justamente parte dessa resposta que o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) pretende ajudar a encontrar. Neste domingo, 13, estudantes concluintes de cursos de Medicina de todo o país habilitados para a avaliação serão submetidos a uma prova que, além de medir conhecimentos e competências, passou a ter consequências para a regulação dos cursos e para o futuro profissional dos estudantes. Criado pelo Ministério da Educação (MEC) e aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Enamed avalia a formação médica a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais e produz um diagnóstico sobre o desempenho dos estudantes e dos cursos. O resultado individual poderá ser utilizado na seleção para programas de residência médica de acesso direto vinculados ao (Enare)