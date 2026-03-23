(Adobe Stock)\nO Março Amarelo é o mês de conscientização sobre a endometriose e traz um alerta fundamental para a saúde feminina: sentir dor não é normal. A endometriose é uma doença benigna, crônica e inflamatória que acomete aproximadamente 10% das mulheres em idade reprodutiva. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 7 milhões de mulheres no Brasil convivem com a doença, mas o atraso médio no diagnóstico ainda é de 12 a 13 anos, período em que muitas pacientes sofrem sem o tratamento adequado devido à ideia de que a cólica severa faz parte do ciclo menstrual. Isso, porém, não é verdade.\nSegundo Dr. Ary Wanderley de Carvalho Júnior, ginecologista com áreas de atuação em endometriose, cirurgia minimamente invasiva e cirurgia robótic, um dos principais caminhos para identificar a doença é observar os chamados “seis Ds” da endometriose. Esse conjunto de sintomas inclui a dismenorreia, que é a cólica menstrual; a dispareunia, caracterizada pela dor profunda durante a relação sexual; além de dor ou incômodo ao evacuar e urinar, conhecidos como disquesia e disúria. Ainda de acordo com o especilista, também devem ser investigadas a dor pélvica fora do período menstrual e a dificuldade para engravidar, já que a enfermidade está frequentemente associada à infertilidade.