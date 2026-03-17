A Abinsaut Energia Solar nasceu em Goiás e hoje já atendeu mais de 120 cidades no país (Divulgação / Abinsaut Energia Solar)\nA busca por alternativas para reduzir custos e ampliar a sustentabilidade tem colocado a energia solar no centro das discussões sobre o futuro da matriz energética brasileira. Nos últimos anos, a fonte fotovoltaica deixou de ser uma tecnologia distante para se tornar uma solução cada vez mais presente em residências, comércios e propriedades rurais, uma transformação que também abre espaço para novos negócios e modelos de expansão empresarial. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, o Brasil ultrapassou 55 gigawatts (GW) de potência instalada em energia solar em 2025, posicionando a fonte como a segunda maior da matriz elétrica brasileira, com cerca de 22% da capacidade instalada.