(Divulgação / Portal Shopping)\nPoucos períodos do ano transformam tanto a rotina das famílias quanto dezembro. Além das listas de presentes, o calendário apertado e o trânsito mais intenso, a procura por espaços que conciliem compras, lazer e segurança virou uma tendência permanente. Não por acaso, os shoppings seguem como um dos destinos mais movimentados do período: concentram horários estendidos, clima mais organizado e uma programação que tenta equilibrar consumo e experiência, algo cada vez mais valorizado por quem precisa otimizar tempo e orçamento.\nEsse movimento tem relação direta com o comportamento do consumidor. As famílias procuram locais onde possam resolver a vida sem pressa: comprar, comer, encontrar amigos, deixar as crianças se divertindo e, de quebra, participar de alguma atividade cultural. No fim do ano, quando as agendas se sobrepõem, essa praticidade pesa. E é nesse contexto que o Natal do Portal Shopping se apresenta como exemplo de como centros de compras passaram a disputar o público também pela oferta de serviços, acolhimento e ambiente temático.