(Britto)\nAs decisões que moldam o rumo das empresas em Goiás surgem de conexões construídas em ambientes estratégicos, onde líderes podem trocar experiências e ampliar perspectivas. Com esse objetivo, a ESPM, em parceria com o Grupo Jaime Câmara, promoveu um dia de talks, painéis e oficinas simultâneas sobre as principais tendências de mercado. O ESPM Day, realizado na última terça-feira, 3, reuniu profissionais para debater temas como liderança feminina na transformação dos mercados, cultura do consumo e criação de marcas de valor.\nPara a diretora de Negócios do Grupo Jaime Câmara, Cristiana Moreira, o evento reforça o compromisso da organização com a evolução do mercado em Goiás. “É extremamente importante para nós. Vislumbramos essa parceria com a ESPM como um diferencial de mercado, pois queremos muito mais do que informar: queremos contribuir para o ecossistema de negócios regional”, afirmou. “Vivemos um momento em que a atualização constante não é opcional, e oferecer esse acesso a especialistas de alto nível ajuda a elevar o patamar das estratégias que desenvolvemos aqui”, completou a executiva.