(Divulgação)\nCom mais de 6 mil participantes e alguns dos maiores pensadores do mundo debatendo o futuro da tecnologia, a 1ª Cúpula Internacional de Ética e Inteligência Artificial – Etos.IA consolidou Goiás na vanguarda da inovação nacional. Realizada pelo Governo do Estado entre 20 e 22 de novembro, durante a Campus Party Goiás 2025, a primeira edição do evento — considerado o maior do país dedicado à ética e ao uso responsável da IA — teve mais de 60 horas de conteúdo e reforçou o protagonismo goiano nas agendas de ciência, tecnologia e políticas públicas para a sociedade digital.\nO diferencial do Etos.IA é o formato com que foi desenvolvido. Os debates mesclaram filosofia, ciência e prática, e foram conduzidos por especialistas que estão moldando o futuro da inteligência artificial e discutindo seus impactos sociais, éticos e políticos. Houve a contribuição de figuras mundialmente conhecidas, como a do professor de Harvard Michael Sandel; do ex-ministro da Educação da França, Luc Ferry; do matemático americano Vint Cerf; e do filósofo Clovis de Barros, que dialogam sobre os impactos da tecnologia e a importância de seu uso responsável.