(Divulgação)\nO que faz um hospital ser realmente confiável? Para muitos, a resposta está na soma de três elementos: qualidade assistencial, segurança no atendimento e acolhimento humano. Em Goiás, esses pilares se encontram em uma rede que cresceu nos últimos 22 anos, se fortaleceu e hoje se tornou referência nacional: a Rede Ahpaceg, formada por hospitais, maternidades, clínicas de imagem, centros especializados e instituições de alta complexidade.\nCom 32 associados, a Ahpaceg (Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás) reúne instituições que compartilham valores comuns: investir continuamente em tecnologia de ponta, adotar protocolos clínicos rigorosos, buscar certificações nacionais e internacionais e, acima de tudo, colocar o paciente no centro do cuidado, sempre com foco na qualidade e segurança da assistência. Essa combinação permitiu que Goiás alcançasse patamares de excelência em saúde privada, com serviços equivalentes aos prestados nos melhores centros do Brasil e do mundo.