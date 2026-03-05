(Divulgação)\nAssegurar que as farmácias independentes tenham condições de enfrentar a acirrada concorrência promovida pelas grandes redes privadas, mantendo a personalidade e a identidade de cada empresa. Esse é o objetivo da Farmácias Associadas, rede que funciona no modelo associativo e que se estabelece em Goiás para consolidar seu processo de expansão e nacionalização.\nPara marcar essa chegada, ocorre nesta semana a inauguração oficial do escritório da marca em Goiânia, em uma das salas do Edifício Órion Business & Health Complex. A Rede também está promovendo, entre os dias 4 e 5 de março, o 2º Business Meeting Centro-Oeste, uma feira de negócios que reúne os associados de Goiás e dos demais estados da região, com condições comerciais exclusivas oferecidas por 41 fornecedores diretos, entre indústria farmacêutica e distribuidoras. O evento ocorre no Centro de Convenções de Goiânia e tem a meta de contabilizar mais de R$ 15 milhões em negócios feitos diretamente entre os associados e os expositores de medicamentos, higiene e beleza.