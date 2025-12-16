Esquina do Ócio (Gustavo Gracindo)\nAté o dia 21 de dezembro, Goiânia recebe a primeira edição do Festival Botecar, reunindo 38 botecos em diferentes regiões da cidade com a missão de celebrar a cultura, a essência e os sabores dos bares tradicionais. Com petiscos exclusivos e preços acessíveis, o evento promete surpreender o público e fortalecer a gastronomia local.\nCriado em 2014, em Belo Horizonte (MG), o festival rapidamente conquistou outras capitais, como Brasília e Rio de Janeiro, e agora desembarca na capital goiana com o tema “Sabores Artesanais - Feito à Mão, Feito com o Coração”. Cada boteco participante criou um tira-gosto especial para o festival, unindo técnica, afeto e identidade cultural.\nEncontro, sabor e tradição\nO Botecar surge em um momento oportuno para os bares de Goiânia, especialmente para pequenos estabelecimentos que buscam visibilidade e fluxo de clientes. Com preços a partir de R$ 26 por tira-gosto, o festival incentiva o consumo local e democratiza o acesso a uma experiência gastronômica autoral.