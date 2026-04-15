(Divulgação)\nA capital de Goiás passou a integrar o mapa de expansão do superapp 99 no Brasil com o início da operação da 99Compras na capital. A plataforma, que reúne diferentes categorias de consumo em um único ambiente digital, começou a funcionar no último dia 8 de abril, após um período de testes na cidade, já com mais de 500 parceiros comerciais ativos. O movimento ocorre em meio ao avanço do varejo online no país, que saltou de 5% para 20% de participação entre 2015 e 2024, segundo a Euromonitor, e encontra um novo eixo de crescimento, especialmente em segmentos ligados ao abastecimento cotidiano, como supermercados e farmácias.\nNa prática, a 99Compras amplia o escopo do aplicativo da 99 ao incorporar a compra de itens do dia a dia, conectando consumidores, entregadores e estabelecimentos locais e grandes redes. A proposta se ancora na lógica de conveniência e rapidez, cada vez mais presente no comportamento de consumo urbano. “A compra de supermercado, tradicionalmente associada a uma experiência presencial, vem se consolidando cada vez mais no digital. O consumidor passou a priorizar, também, soluções capazes de economizar tempo sem abrir mão de preço e da qualidade”, explica Talita Poleto, diretora comercial da 99Compras.