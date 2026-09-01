(Cristiano Borges)\nCom uma carteira que alcança R$ 62,1 bilhões em ativos e um faturamento anual de R$ 11,1 bilhões, segundo o Anuário do Cooperativismo Brasileiro, o cooperativismo de crédito consolidou seu peso na economia goiana e atraiu para o Estado as atenções de todo o mercado financeiro nacional. Pela primeira vez, Goiânia sediou o Congresso Brasileiro do Cooperativismo de Crédito (Concred), principal evento mundial do segmento. Com o tema “Cooperativismo Financeiro: no campo e na cidade, juntos na construção de um futuro sustentável”, o evento foi realizado pela Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito (Confebras), em correalização com o Sistema OCB/GO.\nA proposta do encontro foi discutir tendências de mercado, novas tecnologias bancárias, governança e modelos de financiamento sustentável. Além da programação técnica, composta por palestras e painéis com especialistas nacionais, a estrutura do evento contou com uma Feira de Negócios integrada. O espaço foi projetado para impulsionar conexões comerciais entre cooperativas, fornecedores e parceiros, fortalecendo a rede de negócios gerada pelo setor.