(Divulgação: Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica)\nEntre os dias 30 de abril e 3 de maio de 2026, mais de 2.500 dermatologistas do Brasil e do exterior se reúnem no Centro de Convenções de Goiânia para o 36º Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica. O evento terá como tema “Evolução da Cirurgia Dermatológica em Tempos de Inteligência Artificial” e reunirá grandes nomes da medicina para discutir avanços que já impactam diretamente a prática clínica e os resultados dos pacientes.\nO congresso é presidido pelo Dr. Alessandro Louza Alarcão, dermatologista, que lidera a realização do evento em Goiânia, destacando a força da dermatologia goiana no cenário nacional e internacional. Sob sua coordenação, a cidade se torna o centro das discussões mais relevantes da especialidade.\nA programação científica foi estruturada para refletir o futuro da dermatologia e da cirurgia dermatológica, com forte presença de inovação e tecnologia. Mais de 20 palestrantes internacionais, referências mundiais em diferentes áreas da especialidade, participarão do evento, trazendo conhecimento de diversos países e realidades. A inteligência artificial será um dos grandes pilares do congresso, aplicada desde a prática clínica até técnicas cirúrgicas avançadas, sempre com foco em precisão, segurança e personalização dos tratamentos. Os detalhes da programação podem ser acompanhados no site oficial.