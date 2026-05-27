No Senai Canaã, André Rocha, presidente da Fieg, abre a Semana da Indústria com entregas de laboratórios, base operacional de unidades móveis, homenagem ao legado de Paulo Vargas e lançamento da arena de robótica (Guilherme Alves)\nA transformação da indústria brasileira já não acontece apenas dentro das fábricas. Ela passa também pelas salas de aula, pelos laboratórios, pelos centros de inovação e, principalmente, pela formação dos profissionais que vão ocupar os empregos das próximas décadas. Em Goiânia, esse movimento ganhou um novo capítulo na segunda-feira, 25 de maio, Dia da Indústria, com o anúncio da construção da primeira arena de robótica do País, no complexo SESI/SENAI Vila Canaã. O projeto foi apresentado durante a abertura da Semana da Indústria pela Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG) e surge em um momento em que automação, inteligência artificial e digitalização industrial deixam de ser tendência para se consolidarem como exigências de competitividade no setor produtivo.