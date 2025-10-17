(Wesley Costa)\nO som seco de pinças e o brilho metálico dos braços robóticos voltam a colocar no centro do debate a pergunta que parecia ficção: quem dá ordens a quem quando a máquina aprende a operar? Em julho de 2025, pesquisadores da Johns Hopkins demonstraram que um sistema treinado por vídeos foi capaz de realizar a etapa principal da retirada da vesícula em órgãos de porco, uma operação de 17 passos completada em pouco mais de cinco minutos, em que o robô corrigiu a própria trajetória várias vezes durante o procedimento, sinalizando que testes em humanos podem estar dentro de uma década, segundo os autores.\nNo Brasil, porém, a robótica já deixou de ser experimento e se tornou realidade em hospitais de ponta. Em Goiânia, o Instituto de Neurologia de Goiânia (ING) inaugurou sua nova unidade de cirurgia robótica, reforçando o compromisso de mais de cinco décadas com a inovação e o cuidado humanizado. A instituição, que pertence à Rede Kora Saúde, um dos maiores grupos hospitalares do país, com presença em sete estados e mais de 2 mil leitos, passa a integrar o seleto grupo de centros capazes de realizar procedimentos de alta complexidade com precisão milimétrica e recuperação acelerada. “Isso traz um benefício muito grande para os pacientes de toda a população de Goiânia. Nosso objetivo é oferecer mais qualidade de vida, menos dor e uma recuperação muito melhor do que eles esperam”, destaca o diretor-geral do ING e do Hospital Encore, Jayme Ferraz.