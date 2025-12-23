(Divulgação / Motiva Aeroportos)\nO Aeroporto de Goiânia (GYN) acaba de marcar um avanço significativo na infraestrutura logística brasileira com a inauguração do seu novo Terminal de Cargas (TECA) Farmacêutico. A expansão é inédita: trata-se do primeiro terminal de cargas do país integralmente refrigerado e dedicado exclusivamente a produtos farmacêuticos, químicos e hospitalares. A iniciativa é da Motiva Aeroportos, que investiu cerca de R$ 25 milhões, em um aporte extra-concessão, para dotar Goiás de uma estrutura essencial. O movimento reconhece a força do estado, hoje um dos três maiores polos farmacêuticos do Brasil e o líder fora do eixo Sudeste, responsável por aproximadamente 60% dos medicamentos mais vendidos no país. O novo TECA atende diretamente esse mercado, concentrado no triângulo Goiânia–Anápolis–Aparecida de Goiânia.