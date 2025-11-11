(Reprodução/YouTube O Popular)\nEm um cenário marcado por avanços tecnológicos rápidos, Goiás vive um momento inédito no campo da tecnologia e da inovação. O estado, que há poucos anos ainda buscava estruturar seu ecossistema digital, hoje desponta entre os principais polos emergentes do país. Dados da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás mostram que quase metade das empresas goianas (48%) já utiliza inteligência artificial no dia a dia, segundo levantamento divulgado pelo portal oficial do governo estadual.\nO movimento é resultado de uma combinação de fatores: o fortalecimento da pesquisa aplicada, a aproximação entre universidades e mercado, e políticas públicas voltadas à inovação. Um dos principais motores dessa transformação é o Centro de Excelência em Inteligência Artificial (Ceia/UFG), reconhecido como o maior da América Latina em produção científica e desenvolvimento de soluções de IA. O centro já acumula mais de R$ 300 milhões em projetos e parcerias com empresas privadas, segundo dados da Universidade Federal de Goiás.