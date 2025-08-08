A cada dia, milhares de brasileiros com mais de 60 anos enfrentam barreiras básicas, muitos não chegaram sequer a aprender a ler um bilhete. Em 2024, eram 9,1 milhões de pessoas com 15 anos ou mais que ainda não sabiam ler nem escrever, o que representa uma taxa de analfabetismo de 5,3% - a menor desde 2016, mas ainda uma realidade duríssima, confirmada pela PNAD Contínua do IBGE. Esses números mostram que a educação não é apenas um direito, mas um investimento coletivo que transforma vidas, abrindo portas para salários melhores, mais oportunidades e redução das desigualdades no país. É por meio dela que florescem inovações e se firma a base de um crescimento econômico mais justo e sustentável.\nEssa visão está diretamente ligada ao propósito da ALFA EDUCAÇÃO ao longo dos últimos 25 anos: oferecer um ensino de qualidade como fator decisivo para a transformação de vidas. Fundado em 2000, o grupo surgiu com o posicionamento ousado de ser uma escola de negócios em um momento em que o mercado ainda pouco discutia competências práticas, empregabilidade e formação empreendedora. Hoje, esse caminho se mostra não apenas acertado, mas essencial.