(Divulgação)\nO Grupo Terral recebeu a Nota A da Austin Rating, agência brasileira de classificação de risco de crédito, pioneira no Brasil e líder em diversos segmentos. O resultado reflete a boa qualidade de crédito da empresa e sua baixa exposição a riscos financeiros, o que reforça sua confiança e credibilidade junto a investidores, instituições financeiras e parceiros comerciais.\nDe acordo com a metodologia da agência, a Nota A representa empresas com capacidade consistente de honrar compromissos financeiros, mesmo em contextos econômicos adversos. A classificação também posiciona a Terral dentro do chamado “grau de investimento”, categoria destinada a organizações consideradas seguras, sólidas e confiáveis do ponto de vista financeiro.\nA avaliação da Austin Rating considera critérios como desempenho econômico, estrutura de capital, governança, perfil de endividamento e projeções futuras. A conquista reforça o compromisso do grupo com a gestão responsável e o crescimento perene da Terral.