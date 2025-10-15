Jardins Montrel é o primeiro condomínio de lotes e casas prontas da FGR (Divulgação / FGR)\nEscolher um novo lugar para morar é uma das decisões mais importantes da vida. Mas, em um mundo pós-pandemia, a lista de critérios mudou radicalmente. Se antes um bom apartamento ou casa se resumia a um endereço conveniente, hoje a escolha envolve pensar no bem-estar, na otimização da rotina e na qualidade das experiências. Mas você está preparado para olhar além do óbvio? Baseado nas tendências mais recentes do mercado, O Popular e a FGR Incorporações montaram um guia com cinco fatores cruciais que você deve considerar.\n1. Conveniência que liberta tempo\nPense em quantas horas você gasta por semana no trânsito para ir à padaria, ao restaurante ou levar os filhos para o curso de inglês. A nova fronteira do luxo é a conveniência.