()\n1) É possível iniciar o processo de casamento sem ir ao cartório?\nSim. A habilitação para o casamento pode ser solicitada de forma totalmente eletrônica, desde que o pedido seja assinado com certificação digital no padrão ICP-Brasil ou Id-RC, e que todos os documentos sejam apresentados em formato eletrônicos. (artigo 67, § 4º-A, da Lei 6.015/73)\n2) Meus documentos de identificação são físicos (em papel). Como posso iniciar o processo de casamento sem ir ao cartório?\nOs documentos de identificação em papel (físico) devem ser autenticados eletronicamente por um Cartório de Tabelionato de Notas, por meio da CENAD. Após essa autenticação, eles poderão ser utilizados no processo eletrônico de habilitação para o casamento.\n3) Em qual cartório posso dar entrada, de forma eletrônica, no processo de habilitação para o casamento?