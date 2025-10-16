(Reprodução / Turco Hamburgueria)\nEm um estado onde o pit dog é patrimônio cultural e o cheiro de sanduíche na chapa faz parte da paisagem urbana, a paixão pelo hambúrguer se confirma e se expande para o universo digital. Dados apresentados pelo iFood revelam que os goianos não só amam o lanche, como o consomem de forma consistente e crescente. Até abril de 2025, mais de 2,3 milhões de hambúrgueres foram pedidos por delivery no estado, um aumento de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior. O número consolida uma tendência, já que em 2024 foram cerca de 6,5 milhões de unidades vendidas pela plataforma.\nA liderança do hambúrguer é incontestável no ranking de itens mais pedidos em Goiás. A lista segue com pizzas, açaí, e cortes bovinos e de aves, desenhando um mapa claro das preferências locais. Contudo, um novo protagonista ganha força: os restaurantes de marmita, que viram seus pedidos crescerem 32% apenas neste ano. O estado apresentou um aumento de 14% no número total de pedidos, e a base de novos restaurantes cadastrados na plataforma cresceu 64% entre dezembro de 2024 e junho de 2025.