(Divulgação GWM Navesa)\nQuem olha de fora nem imagina, mas um SUV híbrido, como o Haval H6, e um hatch elétrico de estilo retrô-futurista, como o Ora 03, podem ter muito em comum. Os carros são de categorias diferentes, mas conquistaram o público brasileiro e se tornaram sucessos de vendas da GWM Navesa. Segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), o Haval H6 encerrou 2025 com 28.016 unidades comercializadas, sendo o mais vendido da categoria, enquanto o Ora 03 se manteve entre os cinco elétricos mais adquiridos no Brasil.\nMas, afinal, quais são suas semelhanças além do sucesso de vendas? Um dos diferenciais compartilhados é que as versões chegaram ao mercado com melhorias baseadas nas sugestões dos clientes, alinhadas às necessidades reais do mercado. A linha 2025 do GWM Ora incluiu estepe de série em todas as versões e maior conectividade pelo aplicativo My GWM, que agora permite travar e destravar as portas, ligar o ar-condicionado e monitorar bateria e localização do veículo à distância. Enquanto isso, o Haval H6 2026 teve ajustes na suspensão e novidades nas telas de navegação da central multimídia Coffee OS 3.