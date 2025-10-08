(Divulgação / Reserva do Ipês)\nHidrolândia não está apenas crescendo; está transformando seu perfil urbano. A cidade vive, inegavelmente, um novo e empolgante capítulo, e o epicentro dessa revolução é o Reserva dos Ipês. No último sábado (04), o primeiro bairro inteligente e planejado de Hidrolândia provou ser um fenômeno de mercado, com 100% dos 348 lotes da sua 1ª etapa esgotados no dia do lançamento.\nEsse sucesso não é apenas um recorde de vendas, mas a confirmação de um potencial de investimento inédito, movimentando um Valor Geral de Vendas (VGV) que superou a marca de R$ 40 milhões. O resultado consolida o Reserva dos Ipês como o empreendimento que dita o ritmo de crescimento e qualidade de vida na Região Metropolitana.\nO segredo do sucesso: urbanismo inteligente e confiança no mercado\nDesenvolvido pela renomada Preserve Urbanismo, o Reserva dos Ipês foi planejado para atender e superar as demandas de um consumidor cada vez mais exigente. O evento de lançamento atraiu um público diversificado e altamente qualificado, com compradores não apenas de Hidrolândia, mas também de importantes cidades vizinhas como Aparecida de Goiânia e Goiânia.