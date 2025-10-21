(Divulgação/ iFood)\nNos últimos anos, o delivery se consolidou como parte da rotina dos brasileiros. O que antes era um recurso pontual, reservado a fins de semana ou dias de correria, hoje faz parte do cotidiano de quem busca praticidade, variedade e comida de qualidade. Mas para muitos, os preços não eram tão acessíveis. Foi nesse cenário que o iFood, empresa brasileira de tecnologia, decidiu criar um novo modelo capaz de tornar o serviço mais acessível e democrático: o Hits iFood.\nA proposta vai além de uma promoção ou campanha temporária. O Hits é uma seção fixa dentro do aplicativo, onde o usuário encontra uma curadoria de pratos com o melhor custo-benefício, a partir de R$ 20, com entrega grátis e, dependendo da cidade, há opções a partir de R$ 10 ou R$ 15. Tudo organizado de forma simples e intuitiva, para facilitar a escolha de quem quer comer bem e gastar pouco. “O Hits não é uma promoção, é uma inovação”, afirma Paula Ritto, Vice Presidente de Crescimento do iFood. “Essa seção foi pensada para o dia a dia do brasileiro, para caber em todos os bolsos. Assim, somos capazes de gerar mais tráfego para os restaurantes e mais vantagens para os nossos consumidores.”