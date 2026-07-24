(Fábio Lima)\nO desenvolvimento tecnológico é, provavelmente, a tendência de maior impacto sobre a saúde nos próximos anos. A adoção de tecnologias digitais na prestação de cuidados passou, em pouco tempo, do uso de registros eletrônicos, telemedicina e aplicativos de saúde móvel para algo muito mais complexo, como a telecirurgia robótica de longa distância. De acordo com a pesquisa TIC Saúde 2025, embora tecnologias emergentes ainda não estejam acessíveis a todos, elas já são uma realidade no país: 9% dos estabelecimentos realizam análises de Big Data, 9% utilizam Internet das Coisas (IoT) e 5% já operam com robótica. Aliada à expertise humana, a tecnologia é capaz de ampliar o acesso à saúde, mas o desafio atual reside na capacitação de profissionais para o uso dessas ferramentas modernas.