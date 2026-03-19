Fundado em 1935, Hospital Sylvio de Mello nasceu como uma casa de saúde em um período em que o interior ainda enfrentava limitações (Divulgação/ Hospital Sylvio de Mello)\nNos últimos anos, a saúde em Goiás tem passado por uma transformação silenciosa, mas estrutural. Mais do que ampliar serviços, o estado vem redesenhando a forma como o atendimento hospitalar é distribuído, levando estrutura, tecnologia e especialidades médicas para além da capital. Um levantamento do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde, coloca Goiás em destaque nesse cenário: o estado reúne 10 dos 100 melhores hospitais públicos do país. O número coloca Goiás na segunda posição nacional em quantidade de unidades reconhecidas, atrás apenas de São Paulo.